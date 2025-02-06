통화 / DHX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DHX: DHI Group Inc
2.87 USD 0.07 (2.38%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DHX 환율이 오늘 -2.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.86이고 고가는 2.98이었습니다.
DHI Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHX News
- DHI 그룹, 3분기 투자자 서밋: 전략적 성장 및 AI 집중
- DHI Group at Q3 Investor Summit: Strategic Growth and AI Focus
- Should Value Investors Buy DHI Group (DHX) Stock?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why DHI Group (DHX) is a Great Choice
- Why Fast-paced Mover DHI Group (DHX) Is a Great Choice for Value Investors
- DHI Group at Sidoti Conference: Strategic Insights for 2025
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Lyft (LYFT) This Year?
- Are Investors Undervaluing DHI Group (DHX) Right Now?
- DHI Group Q2 2025 slides: ClearanceJobs growth offsets Dice segment challenges
- DHI Group, Inc. (DHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DHI Group (DHX) Q2 Earnings Surpass Estimates
- DHI Group acquires AgileATS to enhance cleared talent recruitment
- DHI Group, Inc. to Participate in the 19th Annual Barrington Research Virtual Spring Investment Conference on May 29, 2025
- ClearanceJobs Releases Inaugural Issue of NatSec@Work, New Digital Magazine Catered to the National Security Workforce
- ClearanceJobs and Carahsoft Partner to Accelerate Public Sector Hiring Efficiencies
- DHI Group, Inc. (DHX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.86 2.98
년간 변동
1.23 3.34
- 이전 종가
- 2.94
- 시가
- 2.91
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- 저가
- 2.86
- 고가
- 2.98
- 볼륨
- 236
- 일일 변동
- -2.38%
- 월 변동
- 4.36%
- 6개월 변동
- 106.47%
- 년간 변동율
- 51.05%
20 9월, 토요일