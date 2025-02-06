QuotazioniSezioni
Valute / DHX
Tornare a Azioni

DHX: DHI Group Inc

2.87 USD 0.07 (2.38%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DHX ha avuto una variazione del -2.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.86 e ad un massimo di 2.98.

Segui le dinamiche di DHI Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DHX News

Intervallo Giornaliero
2.86 2.98
Intervallo Annuale
1.23 3.34
Chiusura Precedente
2.94
Apertura
2.91
Bid
2.87
Ask
3.17
Minimo
2.86
Massimo
2.98
Volume
236
Variazione giornaliera
-2.38%
Variazione Mensile
4.36%
Variazione Semestrale
106.47%
Variazione Annuale
51.05%
21 settembre, domenica