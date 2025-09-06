FiyatlarBölümler
Dövizler / DBP
DBP: Invesco DB Precious Metals Fund

84.40 USD 1.16 (1.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DBP fiyatı bugün 1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.78 ve Yüksek fiyatı olarak 84.40 aralığında işlem gördü.

Invesco DB Precious Metals Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
83.78 84.40
Yıllık aralık
60.08 84.86
Önceki kapanış
83.24
Açılış
83.78
Satış
84.40
Alış
84.70
Düşük
83.78
Yüksek
84.40
Hacim
8
Günlük değişim
1.39%
Aylık değişim
4.91%
6 aylık değişim
17.79%
Yıllık değişim
30.45%
21 Eylül, Pazar