Moedas / DBP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DBP: Invesco DB Precious Metals Fund
83.22 USD 0.46 (0.55%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DBP para hoje mudou para -0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 83.03 e o mais alto foi 83.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco DB Precious Metals Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBP Notícias
- India Gold Market Update: Encouraging Start To Seasonal Demand
- Is Invesco DB Precious Metals ETF (DBP) a Strong ETF Right Now?
- China Gold Market Update: Wholesale Demand Fell In August
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Testing Gold And Bitcoin As Portfolio Diversification Tools
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- Investors Flocked To Gold ETFs In August
- Miners Find Their Mojo As Gold Consolidates
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Silver Steadies As Fed Bets And Industrial Demand Fuel Strongest Rally In 14 Years
- Even With The Recent Price Surge, Silver Still Appears Cheap
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Gold (XAU/USD) Bullies Its Way To New Record Highs: Potential Targets, Fundamental Outlook
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Gold ETF Flows: August 2025
- Silver Is A Sleeping Giant (Commodity:XAGUSD:CUR)
Faixa diária
83.03 83.25
Faixa anual
60.08 84.86
- Fechamento anterior
- 83.68
- Open
- 83.17
- Bid
- 83.22
- Ask
- 83.52
- Low
- 83.03
- High
- 83.25
- Volume
- 38
- Mudança diária
- -0.55%
- Mudança mensal
- 3.44%
- Mudança de 6 meses
- 16.15%
- Mudança anual
- 28.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh