クォートセクション
通貨 / DBP
DBP: Invesco DB Precious Metals Fund

83.24 USD 0.44 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBPの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり83.03の安値と83.25の高値で取引されました。

Invesco DB Precious Metals Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
83.03 83.25
1年のレンジ
60.08 84.86
以前の終値
83.68
始値
83.17
買値
83.24
買値
83.54
安値
83.03
高値
83.25
出来高
44
1日の変化
-0.53%
1ヶ月の変化
3.47%
6ヶ月の変化
16.18%
1年の変化
28.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K