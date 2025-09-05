通貨 / DBP
DBP: Invesco DB Precious Metals Fund
83.24 USD 0.44 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DBPの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり83.03の安値と83.25の高値で取引されました。
Invesco DB Precious Metals Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBP News
1日のレンジ
83.03 83.25
1年のレンジ
60.08 84.86
- 以前の終値
- 83.68
- 始値
- 83.17
- 買値
- 83.24
- 買値
- 83.54
- 安値
- 83.03
- 高値
- 83.25
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- -0.53%
- 1ヶ月の変化
- 3.47%
- 6ヶ月の変化
- 16.18%
- 1年の変化
- 28.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K