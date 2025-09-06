CotationsSections
Devises / DBP
Retour à Actions

DBP: Invesco DB Precious Metals Fund

84.40 USD 1.16 (1.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DBP a changé de 1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.78 et à un maximum de 84.40.

Suivez la dynamique Invesco DB Precious Metals Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBP Nouvelles

Range quotidien
83.78 84.40
Range Annuel
60.08 84.86
Clôture Précédente
83.24
Ouverture
83.78
Bid
84.40
Ask
84.70
Plus Bas
83.78
Plus Haut
84.40
Volume
8
Changement quotidien
1.39%
Changement Mensuel
4.91%
Changement à 6 Mois
17.79%
Changement Annuel
30.45%
20 septembre, samedi