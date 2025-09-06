KurseKategorien
Währungen / DBP
Zurück zum Aktien

DBP: Invesco DB Precious Metals Fund

83.24 USD 0.44 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBP hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.03 bis zu einem Hoch von 83.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco DB Precious Metals Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBP News

Tagesspanne
83.03 83.25
Jahresspanne
60.08 84.86
Vorheriger Schlusskurs
83.68
Eröffnung
83.17
Bid
83.24
Ask
83.54
Tief
83.03
Hoch
83.25
Volumen
44
Tagesänderung
-0.53%
Monatsänderung
3.47%
6-Monatsänderung
16.18%
Jahresänderung
28.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K