FiyatlarBölümler
Dövizler / CTEV
Geri dön - Hisse senetleri

CTEV

51.58 USD 3.80 (6.86%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CTEV fiyatı bugün -6.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.30 ve Yüksek fiyatı olarak 55.24 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
51.30 55.24
Yıllık aralık
16.43 74.06
Önceki kapanış
55.38
Açılış
55.23
Satış
51.58
Alış
51.88
Düşük
51.30
Yüksek
55.24
Hacim
94
Günlük değişim
-6.86%
Aylık değişim
-25.34%
6 aylık değişim
158.81%
Yıllık değişim
124.36%
21 Eylül, Pazar