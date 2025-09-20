QuotazioniSezioni
Valute / CTEV
Tornare a Azioni

CTEV

51.58 USD 3.80 (6.86%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTEV ha avuto una variazione del -6.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.30 e ad un massimo di 55.24.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
51.30 55.24
Intervallo Annuale
16.43 74.06
Chiusura Precedente
55.38
Apertura
55.23
Bid
51.58
Ask
51.88
Minimo
51.30
Massimo
55.24
Volume
94
Variazione giornaliera
-6.86%
Variazione Mensile
-25.34%
Variazione Semestrale
158.81%
Variazione Annuale
124.36%
20 settembre, sabato