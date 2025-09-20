CotationsSections
Devises / CTEV
CTEV

51.58 USD 3.80 (6.86%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CTEV a changé de -6.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.30 et à un maximum de 55.24.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
51.30 55.24
Range Annuel
16.43 74.06
Clôture Précédente
55.38
Ouverture
55.23
Bid
51.58
Ask
51.88
Plus Bas
51.30
Plus Haut
55.24
Volume
94
Changement quotidien
-6.86%
Changement Mensuel
-25.34%
Changement à 6 Mois
158.81%
Changement Annuel
124.36%
20 septembre, samedi