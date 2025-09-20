시세섹션
통화 / CTEV
주식로 돌아가기

CTEV

51.58 USD 3.80 (6.86%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CTEV 환율이 오늘 -6.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 51.30이고 고가는 55.24이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
51.30 55.24
년간 변동
16.43 74.06
이전 종가
55.38
시가
55.23
Bid
51.58
Ask
51.88
저가
51.30
고가
55.24
볼륨
94
일일 변동
-6.86%
월 변동
-25.34%
6개월 변동
158.81%
년간 변동율
124.36%
20 9월, 토요일