Валюты / CTEV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CTEV
57.00 USD 2.68 (4.49%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTEV за сегодня изменился на -4.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.00, а максимальная — 59.49.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
57.00 59.49
Годовой диапазон
16.43 74.06
- Предыдущее закрытие
- 59.68
- Open
- 59.49
- Bid
- 57.00
- Ask
- 57.30
- Low
- 57.00
- High
- 59.49
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- -4.49%
- Месячное изменение
- -17.50%
- 6-месячное изменение
- 186.00%
- Годовое изменение
- 147.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.