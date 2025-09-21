Dövizler / CSW
CSW
256.7200 USD 0.7350 (0.29%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CSW fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 251.0256 ve Yüksek fiyatı olarak 258.6400 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
251.0256 258.6400
Yıllık aralık
241.9950 313.4800
- Önceki kapanış
- 255.9850
- Açılış
- 255.5000
- Satış
- 256.7200
- Alış
- 256.7230
- Düşük
- 251.0256
- Yüksek
- 258.6400
- Hacim
- 327
- Günlük değişim
- 0.29%
- Aylık değişim
- -4.50%
- 6 aylık değişim
- -16.40%
- Yıllık değişim
- -16.40%
