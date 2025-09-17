Валюты / CSW
CSW
245.9100 USD 3.2700 (1.31%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSW за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 243.4400, а максимальная — 247.8500.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
243.4400 247.8500
Годовой диапазон
241.9950 313.4800
- Предыдущее закрытие
- 249.1800
- Open
- 247.0850
- Bid
- 245.9100
- Ask
- 245.9130
- Low
- 243.4400
- High
- 247.8500
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- -8.52%
- 6-месячное изменение
- -19.92%
- Годовое изменение
- -19.92%
