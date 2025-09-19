KurseKategorien
CSW

255.9850 USD 9.3650 (3.80%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CSW hat sich für heute um 3.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 244.7500 bis zu einem Hoch von 257.8450 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
244.7500 257.8450
Jahresspanne
241.9950 313.4800
Vorheriger Schlusskurs
246.6200
Eröffnung
247.0150
Bid
255.9850
Ask
255.9880
Tief
244.7500
Hoch
257.8450
Volumen
315
Tagesänderung
3.80%
Monatsänderung
-4.77%
6-Monatsänderung
-16.64%
Jahresänderung
-16.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K