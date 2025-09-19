クォートセクション
CSW

255.9850 USD 9.3650 (3.80%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CSWの今日の為替レートは、3.80%変化しました。日中、通貨は1あたり244.7500の安値と257.8450の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
244.7500 257.8450
1年のレンジ
241.9950 313.4800
以前の終値
246.6200
始値
247.0150
買値
255.9850
買値
255.9880
安値
244.7500
高値
257.8450
出来高
315
1日の変化
3.80%
1ヶ月の変化
-4.77%
6ヶ月の変化
-16.64%
1年の変化
-16.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K