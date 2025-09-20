Valute / CSW
CSW
256.7200 USD 0.7350 (0.29%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSW ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 251.0256 e ad un massimo di 258.6400.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
251.0256 258.6400
Intervallo Annuale
241.9950 313.4800
- Chiusura Precedente
- 255.9850
- Apertura
- 255.5000
- Bid
- 256.7200
- Ask
- 256.7230
- Minimo
- 251.0256
- Massimo
- 258.6400
- Volume
- 327
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- -4.50%
- Variazione Semestrale
- -16.40%
- Variazione Annuale
- -16.40%
20 settembre, sabato