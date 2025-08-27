Dövizler / CNQ
CNQ: Canadian Natural Resources Limited
31.58 USD 0.96 (2.95%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNQ fiyatı bugün -2.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.31 ve Yüksek fiyatı olarak 32.33 aralığında işlem gördü.
Canadian Natural Resources Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
31.31 32.33
Yıllık aralık
24.66 37.91
- Önceki kapanış
- 32.54
- Açılış
- 32.27
- Satış
- 31.58
- Alış
- 31.88
- Düşük
- 31.31
- Yüksek
- 32.33
- Hacim
- 7.546 K
- Günlük değişim
- -2.95%
- Aylık değişim
- -0.06%
- 6 aylık değişim
- 2.57%
- Yıllık değişim
- -4.45%
