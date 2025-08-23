货币 / CNQ
CNQ: Canadian Natural Resources Limited
32.93 USD 0.88 (2.75%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNQ汇率已更改2.75%。当日，交易品种以低点31.98和高点32.99进行交易。
关注Canadian Natural Resources Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CNQ新闻
日范围
31.98 32.99
年范围
24.66 37.91
- 前一天收盘价
- 32.05
- 开盘价
- 32.14
- 卖价
- 32.93
- 买价
- 33.23
- 最低价
- 31.98
- 最高价
- 32.99
- 交易量
- 8.449 K
- 日变化
- 2.75%
- 月变化
- 4.21%
- 6个月变化
- 6.95%
- 年变化
- -0.36%
