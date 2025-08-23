Валюты / CNQ
CNQ: Canadian Natural Resources Limited
32.93 USD 0.88 (2.75%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNQ за сегодня изменился на 2.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.98, а максимальная — 32.99.
Следите за динамикой Canadian Natural Resources Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CNQ
Дневной диапазон
31.98 32.99
Годовой диапазон
24.66 37.91
- Предыдущее закрытие
- 32.05
- Open
- 32.14
- Bid
- 32.93
- Ask
- 33.23
- Low
- 31.98
- High
- 32.99
- Объем
- 8.449 K
- Дневное изменение
- 2.75%
- Месячное изменение
- 4.21%
- 6-месячное изменение
- 6.95%
- Годовое изменение
- -0.36%
