Währungen / CNQ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CNQ: Canadian Natural Resources Limited
32.54 USD 0.22 (0.67%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNQ hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.22 bis zu einem Hoch von 32.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Canadian Natural Resources Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNQ News
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Chevron & Israel Announce Launch of New Gas Pipeline Project to Egypt
- Best Income Stocks to Buy for September 16th
- Shell's LNG Canada Expansion Accelerates Under Carney's Priority List
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Petrobras Awards Vallourec $1B Multi-Year Contract for Offshore Growth
- President Lula Urges Ibama to Approve Petrobras' Amazon Basin Drilling
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Chevron's Higher Valuation Relative To Peers Hard To Justify (NYSE:CVX)
- Should You Add Canadian Natural Stock to Your Portfolio Now?
- 12 Undercovered Stocks: MSTY, Devon Energy, D-Wave Quantum, OMAH, And More
- Vaalco Energy: Growth Ahead (NYSE:EGY)
- How To Strategically Build A Globally Diversified $75,000 Dividend Portfolio
- Shell Strengthens Bonga Project With Temis Flotel Partnership
- Looking for Income? 3 Oil Dividend Plays Yielding Over 4%
- These 2 Dividend Stocks Are So Cheap, It's Embarrassing
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Zacks.com featured highlights Zurn Elkay Water Solutions, Armstrong World, Ralph Lauren, Celestica and Canadian Natural Resources
- 5 Top-Ranked Efficient Stocks to Buy for Solid Gains Amid Volatility
- Canadian Natural Resources: Growth, Income And Cheap (NYSE:EOG)
- New Strong Buy Stocks for August 27th
- Best Income Stocks to Buy for August 27th
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
Tagesspanne
32.22 32.85
Jahresspanne
24.66 37.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.76
- Eröffnung
- 32.80
- Bid
- 32.54
- Ask
- 32.84
- Tief
- 32.22
- Hoch
- 32.85
- Volumen
- 8.191 K
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 2.97%
- 6-Monatsänderung
- 5.68%
- Jahresänderung
- -1.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K