KurseKategorien
Währungen / CNQ
Zurück zum Aktien

CNQ: Canadian Natural Resources Limited

32.54 USD 0.22 (0.67%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNQ hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.22 bis zu einem Hoch von 32.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Canadian Natural Resources Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNQ News

Tagesspanne
32.22 32.85
Jahresspanne
24.66 37.91
Vorheriger Schlusskurs
32.76
Eröffnung
32.80
Bid
32.54
Ask
32.84
Tief
32.22
Hoch
32.85
Volumen
8.191 K
Tagesänderung
-0.67%
Monatsänderung
2.97%
6-Monatsänderung
5.68%
Jahresänderung
-1.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K