Dövizler / CMTL
CMTL: Comtech Telecommunications Corp
2.25 USD 0.24 (9.64%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMTL fiyatı bugün -9.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.25 ve Yüksek fiyatı olarak 2.50 aralığında işlem gördü.
Comtech Telecommunications Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMTL haberleri
- Micron, Accenture Set To Report Earnings
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Comtech appoints Lloyd Sprung as independent director
- Comtech secures improved credit terms and $35 million investment
- Comtech appoints three key executives to satellite segment leadership
- Comtech Rejoins iCERT, Deepening Commitment to Public Safety Innovation
- Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Comtech earnings beat, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Comtech Q2 2025 sees positive cash flow, stock up 10%
- Comtech Announces Financial Results for Third Quarter of Fiscal 2025
- Caseys General, Black Spade Acquisition, and more set to report earnings Monday
- Comtech to Report Third Quarter Fiscal 2025 Results on June 9, 2025
- Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
Günlük aralık
2.25 2.50
Yıllık aralık
1.19 5.16
- Önceki kapanış
- 2.49
- Açılış
- 2.50
- Satış
- 2.25
- Alış
- 2.55
- Düşük
- 2.25
- Yüksek
- 2.50
- Hacim
- 636
- Günlük değişim
- -9.64%
- Aylık değişim
- 17.19%
- 6 aylık değişim
- 33.93%
- Yıllık değişim
- -53.61%
21 Eylül, Pazar