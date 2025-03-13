FiyatlarBölümler
CMTL: Comtech Telecommunications Corp

2.25 USD 0.24 (9.64%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CMTL fiyatı bugün -9.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.25 ve Yüksek fiyatı olarak 2.50 aralığında işlem gördü.

Comtech Telecommunications Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.25 2.50
Yıllık aralık
1.19 5.16
Önceki kapanış
2.49
Açılış
2.50
Satış
2.25
Alış
2.55
Düşük
2.25
Yüksek
2.50
Hacim
636
Günlük değişim
-9.64%
Aylık değişim
17.19%
6 aylık değişim
33.93%
Yıllık değişim
-53.61%
