CMTL: Comtech Telecommunications Corp
2.44 USD 0.01 (0.41%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMTL за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.37, а максимальная — 2.48.
Следите за динамикой Comtech Telecommunications Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CMTL
Дневной диапазон
2.37 2.48
Годовой диапазон
1.19 5.16
- Предыдущее закрытие
- 2.43
- Open
- 2.44
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- Low
- 2.37
- High
- 2.48
- Объем
- 353
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 27.08%
- 6-месячное изменение
- 45.24%
- Годовое изменение
- -49.69%
