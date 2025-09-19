FiyatlarBölümler
CL: Colgate-Palmolive Company

81.18 USD 0.35 (0.43%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CL fiyatı bugün -0.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.02 ve Yüksek fiyatı olarak 81.95 aralığında işlem gördü.

Colgate-Palmolive Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
81.02 81.95
Yıllık aralık
81.02 103.82
Önceki kapanış
81.53
Açılış
81.80
Satış
81.18
Alış
81.48
Düşük
81.02
Yüksek
81.95
Hacim
9.704 K
Günlük değişim
-0.43%
Aylık değişim
-3.55%
6 aylık değişim
-14.03%
Yıllık değişim
-21.72%
21 Eylül, Pazar