Dövizler / CL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CL: Colgate-Palmolive Company
81.18 USD 0.35 (0.43%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CL fiyatı bugün -0.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.02 ve Yüksek fiyatı olarak 81.95 aralığında işlem gördü.
Colgate-Palmolive Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CL haberleri
- India says that Trump’s H-1B visa fee hike could disrupt families
- Bloomberg Dividend Watchlist's 4 Ideal 'Safer' September Sizzlers
- US lawmakers want sanctions to sink Russia’s ’shadow fleet’
- Türkiye hisseleri kapanışta yükseldi; BIST 100 %2,23 arttı
- Here's Why Colgate-Palmolive (CL) is a Strong Growth Stock
- Irak, Türkiye’ye petrol sevkiyatını yeniden başlatmaya hazırlanıyor
- AB, Rusya’ya yaptırımları genişletti
- TD Cowen, rafineri muafiyetleri nedeniyle Delek US hisse senedi notunu Tut’a yükseltti
- Delek US stock rating upgraded to Hold by TD Cowen on refinery exemptions
- TSX vadeli işlemleri, endeksin yeni rekor kapanışının ardından hafif düştü
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- Morning Bid: Central bank bonanza
- Avrupa borsaları yükselişte; Fed’in faiz indirimi iyimserlik yarattı
- Iraq fails to win US approval to import Turkmen gas via Iran
- European stocks edge higher; Fed rate cut breeds optimism
Günlük aralık
81.02 81.95
Yıllık aralık
81.02 103.82
- Önceki kapanış
- 81.53
- Açılış
- 81.80
- Satış
- 81.18
- Alış
- 81.48
- Düşük
- 81.02
- Yüksek
- 81.95
- Hacim
- 9.704 K
- Günlük değişim
- -0.43%
- Aylık değişim
- -3.55%
- 6 aylık değişim
- -14.03%
- Yıllık değişim
- -21.72%
21 Eylül, Pazar