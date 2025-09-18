Moedas / CL
CL: Colgate-Palmolive Company
82.21 USD 0.73 (0.90%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CL para hoje mudou para 0.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 81.52 e o mais alto foi 82.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Colgate-Palmolive Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CL Notícias
- Futuros do TSX apontam para alta enquanto mercados avaliam cortes de juros do BoC e Fed
- TSX futures point higher as markets assess BoC, Fed interest rate reductions
- BTIG reitera classificação de compra para ações da Kirby devido a problemas transitórios com barcaças
- Kirby stock rating reiterated at Buy by BTIG on transitory barge issues
- Japan should diversify oil sources but Canadian supply seen tough, industry association head says
- CLSA mantém classificação de Outperform para ações da Santos apesar da retirada da oferta da Adnoc
- Santos stock rating reiterated at Outperform by CLSA despite Adnoc bid withdrawal
- Bolsas europeias sobem após corte do Fed; Banco da Inglaterra se reúne hoje
- European stocks rise after Fed cut; Bank of England set to meet
- Ações asiáticas sobem após corte de juros do Fed; Japão atinge novo recorde
- Preços do petróleo caem após corte de juros do Fed e dados mistos de estoques dos EUA
- Oil prices little changed after Fed rate cut
Faixa diária
81.52 82.97
Faixa anual
81.41 103.82
- Fechamento anterior
- 81.48
- Open
- 81.80
- Bid
- 82.21
- Ask
- 82.51
- Low
- 81.52
- High
- 82.97
- Volume
- 8.131 K
- Mudança diária
- 0.90%
- Mudança mensal
- -2.33%
- Mudança de 6 meses
- -12.94%
- Mudança anual
- -20.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh