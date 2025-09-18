Währungen / CL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CL: Colgate-Palmolive Company
81.53 USD 0.68 (0.83%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CL hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.04 bis zu einem Hoch von 82.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Colgate-Palmolive Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CL News
- Ölpreise geben etwas nach - Wenig Bewegung auch auf Wochensicht
- Iraq fails to win US approval to import Turkmen gas via Iran
- European stocks edge higher; Fed rate cut breeds optimism
- Asian shares to end big central bank week with gains, Nikkei hits record
- Oil little changed as demand concerns overshadow US rate cut buoyancy
- Barclays startet Coverage für Clean Harbors mit ’Equalweight’-Rating
- Barclays initiates Clean Harbors stock coverage with Equalweight rating
- ICE beruft Lord Hill of Oareford in den Verwaltungsrat
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Putin signals tax hikes to close Russia’s budget gap
- Exclusive-Ecopetrol to beat 2025 drilling goal, may best output target, executive says
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Colgate Palmolive stock hits 52-week low at $81.20
- Ölpreise wenig verändert
- TSX futures point higher as markets assess BoC, Fed interest rate reductions
- VAE-Wirtschaft: Wachstumsprognose für 2025 auf 4,9 % angehoben
Tagesspanne
81.04 82.12
Jahresspanne
81.04 103.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.21
- Eröffnung
- 81.24
- Bid
- 81.53
- Ask
- 81.83
- Tief
- 81.04
- Hoch
- 82.12
- Volumen
- 6.780 K
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- -3.14%
- 6-Monatsänderung
- -13.66%
- Jahresänderung
- -21.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K