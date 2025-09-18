KurseKategorien
Währungen / CL
Zurück zum Aktien

CL: Colgate-Palmolive Company

81.53 USD 0.68 (0.83%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CL hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.04 bis zu einem Hoch von 82.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Colgate-Palmolive Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CL News

Tagesspanne
81.04 82.12
Jahresspanne
81.04 103.82
Vorheriger Schlusskurs
82.21
Eröffnung
81.24
Bid
81.53
Ask
81.83
Tief
81.04
Hoch
82.12
Volumen
6.780 K
Tagesänderung
-0.83%
Monatsänderung
-3.14%
6-Monatsänderung
-13.66%
Jahresänderung
-21.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K