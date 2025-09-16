Divisas / CL
CL: Colgate-Palmolive Company
82.21 USD 0.73 (0.90%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CL de hoy ha cambiado un 0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 81.52, mientras que el máximo ha alcanzado 82.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Colgate-Palmolive Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CL News
- Colgate-Palmolive Stock: A Haven In An AI Bubble (Rating Upgrade) (NYSE:CL)
Rango diario
81.52 82.97
Rango anual
81.41 103.82
- Cierres anteriores
- 81.48
- Open
- 81.80
- Bid
- 82.21
- Ask
- 82.51
- Low
- 81.52
- High
- 82.97
- Volumen
- 7.395 K
- Cambio diario
- 0.90%
- Cambio mensual
- -2.33%
- Cambio a 6 meses
- -12.94%
- Cambio anual
- -20.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B