Valute / CL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CL: Colgate-Palmolive Company
81.18 USD 0.35 (0.43%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CL ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 81.02 e ad un massimo di 81.95.
Segui le dinamiche di Colgate-Palmolive Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CL News
- India says that Trump’s H-1B visa fee hike could disrupt families
- Bloomberg Dividend Watchlist's 4 Ideal 'Safer' September Sizzlers
- US lawmakers want sanctions to sink Russia’s ’shadow fleet’
- Azioni turche in rialzo alla chiusura; BIST 100 guadagna il 2,23%
- Entità WaterBridge promosse a ’BB-’ da S&P grazie ai benefici della fusione
- Here's Why Colgate-Palmolive (CL) is a Strong Growth Stock
- Valero Energy nomina Robert Reymond nel consiglio di amministrazione
- TD Cowen alza il rating delle azioni Delek US a Hold grazie alle esenzioni per le raffinerie
- Delek US stock rating upgraded to Hold by TD Cowen on refinery exemptions
- I future del TSX in lieve calo dopo la chiusura record dell’indice
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- Greggio in calo, timori domanda oscurano effetto taglio tassi Fed
- Morning Bid: Central bank bonanza
- I mercati azionari europei in rialzo; il taglio dei tassi Fed alimenta l’ottimismo
- Iraq fails to win US approval to import Turkmen gas via Iran
- European stocks edge higher; Fed rate cut breeds optimism
Intervallo Giornaliero
81.02 81.95
Intervallo Annuale
81.02 103.82
- Chiusura Precedente
- 81.53
- Apertura
- 81.80
- Bid
- 81.18
- Ask
- 81.48
- Minimo
- 81.02
- Massimo
- 81.95
- Volume
- 9.704 K
- Variazione giornaliera
- -0.43%
- Variazione Mensile
- -3.55%
- Variazione Semestrale
- -14.03%
- Variazione Annuale
- -21.72%
20 settembre, sabato