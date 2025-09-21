FiyatlarBölümler
Dövizler / CGON
CGON: CG Oncology Inc

36.90 USD 1.92 (4.95%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CGON fiyatı bugün -4.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.17 ve Yüksek fiyatı olarak 38.99 aralığında işlem gördü.

CG Oncology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
36.17 38.99
Yıllık aralık
14.81 40.48
Önceki kapanış
38.82
Açılış
38.99
Satış
36.90
Alış
37.20
Düşük
36.17
Yüksek
38.99
Hacim
1.942 K
Günlük değişim
-4.95%
Aylık değişim
38.00%
6 aylık değişim
51.66%
Yıllık değişim
-1.99%
21 Eylül, Pazar