CotizacionesSecciones
Divisas / CGON
Volver a Acciones

CGON: CG Oncology Inc

37.72 USD 1.96 (5.48%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CGON de hoy ha cambiado un 5.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.79, mientras que el máximo ha alcanzado 38.91.

Siga la dinámica de la pareja de divisas CG Oncology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
35.79 38.91
Rango anual
14.81 40.48
Cierres anteriores
35.76
Open
36.48
Bid
37.72
Ask
38.02
Low
35.79
High
38.91
Volumen
5.185 K
Cambio diario
5.48%
Cambio mensual
41.06%
Cambio a 6 meses
55.03%
Cambio anual
0.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B