CGON: CG Oncology Inc

38.82 USD 1.10 (2.92%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGONの今日の為替レートは、2.92%変化しました。日中、通貨は1あたり38.18の安値と39.15の高値で取引されました。

CG Oncology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
38.18 39.15
1年のレンジ
14.81 40.48
以前の終値
37.72
始値
38.30
買値
38.82
買値
39.12
安値
38.18
高値
39.15
出来高
2.711 K
1日の変化
2.92%
1ヶ月の変化
45.18%
6ヶ月の変化
59.56%
1年の変化
3.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K