36.90 USD 1.92 (4.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CGON ha avuto una variazione del -4.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.17 e ad un massimo di 38.99.

Segui le dinamiche di CG Oncology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
36.17 38.99
Intervallo Annuale
14.81 40.48
Chiusura Precedente
38.82
Apertura
38.99
Bid
36.90
Ask
37.20
Minimo
36.17
Massimo
38.99
Volume
1.942 K
Variazione giornaliera
-4.95%
Variazione Mensile
38.00%
Variazione Semestrale
51.66%
Variazione Annuale
-1.99%
