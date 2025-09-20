Valute / CGON
CGON: CG Oncology Inc
36.90 USD 1.92 (4.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CGON ha avuto una variazione del -4.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.17 e ad un massimo di 38.99.
Segui le dinamiche di CG Oncology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
36.17 38.99
Intervallo Annuale
14.81 40.48
- Chiusura Precedente
- 38.82
- Apertura
- 38.99
- Bid
- 36.90
- Ask
- 37.20
- Minimo
- 36.17
- Massimo
- 38.99
- Volume
- 1.942 K
- Variazione giornaliera
- -4.95%
- Variazione Mensile
- 38.00%
- Variazione Semestrale
- 51.66%
- Variazione Annuale
- -1.99%
20 settembre, sabato