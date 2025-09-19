KurseKategorien
CGON: CG Oncology Inc

38.82 USD 1.10 (2.92%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CGON hat sich für heute um 2.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.18 bis zu einem Hoch von 39.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die CG Oncology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
38.18 39.15
Jahresspanne
14.81 40.48
Vorheriger Schlusskurs
37.72
Eröffnung
38.30
Bid
38.82
Ask
39.12
Tief
38.18
Hoch
39.15
Volumen
2.711 K
Tagesänderung
2.92%
Monatsänderung
45.18%
6-Monatsänderung
59.56%
Jahresänderung
3.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K