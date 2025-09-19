Währungen / CGON
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CGON: CG Oncology Inc
38.82 USD 1.10 (2.92%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CGON hat sich für heute um 2.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.18 bis zu einem Hoch von 39.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die CG Oncology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
38.18 39.15
Jahresspanne
14.81 40.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.72
- Eröffnung
- 38.30
- Bid
- 38.82
- Ask
- 39.12
- Tief
- 38.18
- Hoch
- 39.15
- Volumen
- 2.711 K
- Tagesänderung
- 2.92%
- Monatsänderung
- 45.18%
- 6-Monatsänderung
- 59.56%
- Jahresänderung
- 3.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K