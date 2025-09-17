Валюты / CGON
CGON: CG Oncology Inc
35.76 USD 1.16 (3.35%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGON за сегодня изменился на 3.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.63, а максимальная — 37.33.
Следите за динамикой CG Oncology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
34.63 37.33
Годовой диапазон
14.81 40.48
- Предыдущее закрытие
- 34.60
- Open
- 34.72
- Bid
- 35.76
- Ask
- 36.06
- Low
- 34.63
- High
- 37.33
- Объем
- 4.251 K
- Дневное изменение
- 3.35%
- Месячное изменение
- 33.73%
- 6-месячное изменение
- 46.98%
- Годовое изменение
- -5.02%
