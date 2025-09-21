FiyatlarBölümler
CETH
CETH: China Energy Technology Corp., Ltd.

22.81 USD 0.18 (0.78%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CETH fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.68 ve Yüksek fiyatı olarak 23.28 aralığında işlem gördü.

China Energy Technology Corp., Ltd. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
22.68 23.28
Yıllık aralık
7.27 24.27
Önceki kapanış
22.99
Açılış
22.96
Satış
22.81
Alış
23.11
Düşük
22.68
Yüksek
23.28
Hacim
1.061 K
Günlük değişim
-0.78%
Aylık değişim
25.19%
6 aylık değişim
93.14%
Yıllık değişim
83.21%
21 Eylül, Pazar