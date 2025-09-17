Валюты / CETH
CETH: China Energy Technology Corp., Ltd.
22.81 USD 0.18 (0.78%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CETH за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.68, а максимальная — 23.28.
Следите за динамикой China Energy Technology Corp., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.68 23.28
Годовой диапазон
7.27 24.27
- Предыдущее закрытие
- 22.99
- Open
- 22.96
- Bid
- 22.81
- Ask
- 23.11
- Low
- 22.68
- High
- 23.28
- Объем
- 1.061 K
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- 25.19%
- 6-месячное изменение
- 93.14%
- Годовое изменение
- 83.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.