Курс CETH за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.68, а максимальная — 23.28.

Следите за динамикой China Energy Technology Corp., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.