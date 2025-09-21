Valute / CETH
CETH: China Energy Technology Corp., Ltd.
22.81 USD 0.18 (0.78%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CETH ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.68 e ad un massimo di 23.28.
Segui le dinamiche di China Energy Technology Corp., Ltd.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.68 23.28
Intervallo Annuale
7.27 24.27
- Chiusura Precedente
- 22.99
- Apertura
- 22.96
- Bid
- 22.81
- Ask
- 23.11
- Minimo
- 22.68
- Massimo
- 23.28
- Volume
- 1.061 K
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- 25.19%
- Variazione Semestrale
- 93.14%
- Variazione Annuale
- 83.21%
21 settembre, domenica