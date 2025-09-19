クォートセクション
CETH
CETH: China Energy Technology Corp., Ltd.

22.81 USD 0.18 (0.78%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CETHの今日の為替レートは、-0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり22.68の安値と23.28の高値で取引されました。

China Energy Technology Corp., Ltd.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.68 23.28
1年のレンジ
7.27 24.27
以前の終値
22.99
始値
22.96
買値
22.81
買値
23.11
安値
22.68
高値
23.28
出来高
1.061 K
1日の変化
-0.78%
1ヶ月の変化
25.19%
6ヶ月の変化
93.14%
1年の変化
83.21%
