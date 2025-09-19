Währungen / CETH
CETH: China Energy Technology Corp., Ltd.
22.81 USD 0.18 (0.78%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CETH hat sich für heute um -0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.68 bis zu einem Hoch von 23.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die China Energy Technology Corp., Ltd.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.68 23.28
Jahresspanne
7.27 24.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.99
- Eröffnung
- 22.96
- Bid
- 22.81
- Ask
- 23.11
- Tief
- 22.68
- Hoch
- 23.28
- Volumen
- 1.061 K
- Tagesänderung
- -0.78%
- Monatsänderung
- 25.19%
- 6-Monatsänderung
- 93.14%
- Jahresänderung
- 83.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K