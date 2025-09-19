KurseKategorien
Währungen / CETH
CETH: China Energy Technology Corp., Ltd.

22.81 USD 0.18 (0.78%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CETH hat sich für heute um -0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.68 bis zu einem Hoch von 23.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die China Energy Technology Corp., Ltd.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.68 23.28
Jahresspanne
7.27 24.27
Vorheriger Schlusskurs
22.99
Eröffnung
22.96
Bid
22.81
Ask
23.11
Tief
22.68
Hoch
23.28
Volumen
1.061 K
Tagesänderung
-0.78%
Monatsänderung
25.19%
6-Monatsänderung
93.14%
Jahresänderung
83.21%
