Moedas / CETH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CETH: China Energy Technology Corp., Ltd.
22.81 USD 0.18 (0.78%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CETH para hoje mudou para -0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.68 e o mais alto foi 23.28.
Veja a dinâmica do par de moedas China Energy Technology Corp., Ltd.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
22.68 23.28
Faixa anual
7.27 24.27
- Fechamento anterior
- 22.99
- Open
- 22.96
- Bid
- 22.81
- Ask
- 23.11
- Low
- 22.68
- High
- 23.28
- Volume
- 1.061 K
- Mudança diária
- -0.78%
- Mudança mensal
- 25.19%
- Mudança de 6 meses
- 93.14%
- Mudança anual
- 83.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh