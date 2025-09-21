FiyatlarBölümler
CDIOW: Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant

0.0192 USD 0.0003 (1.54%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CDIOW fiyatı bugün -1.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0184 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0192 aralığında işlem gördü.

Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0184 0.0192
Yıllık aralık
0.0100 0.1800
Önceki kapanış
0.0195
Açılış
0.0184
Satış
0.0192
Alış
0.0222
Düşük
0.0184
Yüksek
0.0192
Hacim
2
Günlük değişim
-1.54%
Aylık değişim
-8.57%
6 aylık değişim
-36.63%
Yıllık değişim
-31.43%
21 Eylül, Pazar