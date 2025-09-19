KurseKategorien
CDIOW: Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant

0.0195 USD 0.0002 (1.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDIOW hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0195 bis zu einem Hoch von 0.0211 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0195 0.0211
Jahresspanne
0.0100 0.1800
Vorheriger Schlusskurs
0.0197
Eröffnung
0.0210
Bid
0.0195
Ask
0.0225
Tief
0.0195
Hoch
0.0211
Volumen
6
Tagesänderung
-1.02%
Monatsänderung
-7.14%
6-Monatsänderung
-35.64%
Jahresänderung
-30.36%
