CDIOW: Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant

0.0192 USD 0.0003 (1.54%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CDIOW a changé de -1.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0184 et à un maximum de 0.0192.

Suivez la dynamique Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0184 0.0192
Range Annuel
0.0100 0.1800
Clôture Précédente
0.0195
Ouverture
0.0184
Bid
0.0192
Ask
0.0222
Plus Bas
0.0184
Plus Haut
0.0192
Volume
2
Changement quotidien
-1.54%
Changement Mensuel
-8.57%
Changement à 6 Mois
-36.63%
Changement Annuel
-31.43%
20 septembre, samedi