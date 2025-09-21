QuotazioniSezioni
Valute / CDIOW
Tornare a Azioni

CDIOW: Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant

0.0192 USD 0.0003 (1.54%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDIOW ha avuto una variazione del -1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0184 e ad un massimo di 0.0192.

Segui le dinamiche di Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0184 0.0192
Intervallo Annuale
0.0100 0.1800
Chiusura Precedente
0.0195
Apertura
0.0184
Bid
0.0192
Ask
0.0222
Minimo
0.0184
Massimo
0.0192
Volume
2
Variazione giornaliera
-1.54%
Variazione Mensile
-8.57%
Variazione Semestrale
-36.63%
Variazione Annuale
-31.43%
21 settembre, domenica