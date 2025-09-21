Valute / CDIOW
CDIOW: Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant
0.0192 USD 0.0003 (1.54%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDIOW ha avuto una variazione del -1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0184 e ad un massimo di 0.0192.
Segui le dinamiche di Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0184 0.0192
Intervallo Annuale
0.0100 0.1800
- Chiusura Precedente
- 0.0195
- Apertura
- 0.0184
- Bid
- 0.0192
- Ask
- 0.0222
- Minimo
- 0.0184
- Massimo
- 0.0192
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -1.54%
- Variazione Mensile
- -8.57%
- Variazione Semestrale
- -36.63%
- Variazione Annuale
- -31.43%
21 settembre, domenica