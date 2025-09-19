通貨 / CDIOW
CDIOW: Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrant
0.0195 USD 0.0002 (1.02%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CDIOWの今日の為替レートは、-1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0195の安値と0.0211の高値で取引されました。
Cardio Diagnostics Holdings Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.0195 0.0211
1年のレンジ
0.0100 0.1800
- 以前の終値
- 0.0197
- 始値
- 0.0210
- 買値
- 0.0195
- 買値
- 0.0225
- 安値
- 0.0195
- 高値
- 0.0211
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -1.02%
- 1ヶ月の変化
- -7.14%
- 6ヶ月の変化
- -35.64%
- 1年の変化
- -30.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K