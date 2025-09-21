FiyatlarBölümler
CCNEP: CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin

25.40 USD 0.43 (1.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCNEP fiyatı bugün 1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.82 ve Yüksek fiyatı olarak 25.40 aralığında işlem gördü.

CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.82 25.40
Yıllık aralık
23.08 25.75
Önceki kapanış
24.97
Açılış
24.85
Satış
25.40
Alış
25.70
Düşük
24.82
Yüksek
25.40
Hacim
16
Günlük değişim
1.72%
Aylık değişim
1.93%
6 aylık değişim
2.58%
Yıllık değişim
1.32%
21 Eylül, Pazar