通貨 / CCNEP
CCNEP: CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin
24.97 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCNEPの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり24.85の安値と25.00の高値で取引されました。
CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.85 25.00
1年のレンジ
23.08 25.75
- 以前の終値
- 24.95
- 始値
- 24.86
- 買値
- 24.97
- 買値
- 25.27
- 安値
- 24.85
- 高値
- 25.00
- 出来高
- 51
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 0.20%
- 6ヶ月の変化
- 0.85%
- 1年の変化
- -0.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K