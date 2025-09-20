시세섹션
통화 / CCNEP
CCNEP: CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin

25.40 USD 0.43 (1.72%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CCNEP 환율이 오늘 1.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.82이고 고가는 25.40이었습니다.

CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
24.82 25.40
년간 변동
23.08 25.75
이전 종가
24.97
시가
24.85
Bid
25.40
Ask
25.70
저가
24.82
고가
25.40
볼륨
16
일일 변동
1.72%
월 변동
1.93%
6개월 변동
2.58%
년간 변동율
1.32%
20 9월, 토요일