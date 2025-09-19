Währungen / CCNEP
CCNEP: CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin
24.97 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCNEP hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.85 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.85 25.00
Jahresspanne
23.08 25.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.95
- Eröffnung
- 24.86
- Bid
- 24.97
- Ask
- 25.27
- Tief
- 24.85
- Hoch
- 25.00
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 0.85%
- Jahresänderung
- -0.40%
