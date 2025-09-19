KurseKategorien
CCNEP: CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin

24.97 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCNEP hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.85 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.85 25.00
Jahresspanne
23.08 25.75
Vorheriger Schlusskurs
24.95
Eröffnung
24.86
Bid
24.97
Ask
25.27
Tief
24.85
Hoch
25.00
Volumen
51
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
0.20%
6-Monatsänderung
0.85%
Jahresänderung
-0.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
