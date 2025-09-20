Valute / CCNEP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CCNEP: CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin
25.40 USD 0.43 (1.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCNEP ha avuto una variazione del 1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.82 e ad un massimo di 25.40.
Segui le dinamiche di CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
24.82 25.40
Intervallo Annuale
23.08 25.75
- Chiusura Precedente
- 24.97
- Apertura
- 24.85
- Bid
- 25.40
- Ask
- 25.70
- Minimo
- 24.82
- Massimo
- 25.40
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 1.72%
- Variazione Mensile
- 1.93%
- Variazione Semestrale
- 2.58%
- Variazione Annuale
- 1.32%
20 settembre, sabato