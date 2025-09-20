QuotazioniSezioni
Valute / CCNEP
Tornare a Azioni

CCNEP: CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin

25.40 USD 0.43 (1.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCNEP ha avuto una variazione del 1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.82 e ad un massimo di 25.40.

Segui le dinamiche di CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
24.82 25.40
Intervallo Annuale
23.08 25.75
Chiusura Precedente
24.97
Apertura
24.85
Bid
25.40
Ask
25.70
Minimo
24.82
Massimo
25.40
Volume
16
Variazione giornaliera
1.72%
Variazione Mensile
1.93%
Variazione Semestrale
2.58%
Variazione Annuale
1.32%
20 settembre, sabato